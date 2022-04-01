الوزير الأوّل يهنىء الجزائريين بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان الجزائريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وذلك يوم السبت 01 رمضان 1443 الموافق لـ 02 أفريل 2022 .

وكتب الوزير الأوّل تغريدة عبر حسابه على التويتر بهذه المناسبة قائلا: ” رمضان مبارك كريم للجزائريات و الجزائريين في الوطن وخارجه”.

كما تضرع لوزير الاول للمولى العزيز القدير أن يعيده عليكم وعلينا بالصّحة والعافية واليمن والبركات. وكل عام و الجزائر و الأمة الإسلامية بألف بخير.

وجاء في مضمون التغريدة مايلي:

“نسائم الرحمان تحلّ علينا بحلول شهر الخير والكرم والجود، رمضان مبارك كريم للجزائريات و الجزائريين في الوطن وخارجه. وبهذه المناسبة، أتضرع للمولى العزيز القدير أن يعيده عليكم وعلينا بالصّحة والعافية واليمن والبركات.

كل عام و الجزائر و الأمة الإسلامية بألف بخير. ”

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