الوزير الأوّل يوجه نداءً للجزائريين بعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطات:”كورونا عاد بقوة في العالم.. حذارِ من التراخي والاستهتار”!

عدة دول عادت إلى الغلق وتقييد حركة تنقل الأشخاص

يجب الالتزام الصارم بـ”البروتوكولات” الصحية في التجمّعات الخاصة بالحملة الاستفتائية

وجّه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، أمس، نداءً إلى الجزائريين، دعاهم فيه إلى التحلي بالحذر والعمل على التعبئة والالتزام بالإجراءات الصحية لمنع عودة “فيروس كورونا” إلى الانتشار مجددا.

وبلهجة تحذير وتأسف، تحدث الوزير الأوّل عن ظهور علامات تراخٍ واستهتار وسط الجزائريين، اليوم، مضيفا بأن تلك العلامات تدعو إلى الخشية من عودة ظهور بؤر جديدة للعدوى، وتدفع إلى الحذر من تفاقم الوضع.

وقال جراد في ندائه للجزائريين، الذي وجّهه بعد تشاور مع اللجنة العلمية لمراقبة ورصد تفشي وباء “كورونا”، إنه في هذه الفترة الخاصة التي تتميز “باستئناف مُراقب وتدريجي للنشاط الاقتصادي والدخول المدرسي والجامعي، وكذا استئناف صلاة الجمعة في مساجدنا، يجب بذل كل الجهود للحفاظ على أقصى درجات اليقظة، والحفاظ على جميع تدابير الوقاية والحماية التي مكّنتنا حتى الآن من حماية أنفسنا من أيّ وضع قد يُعقّد أيّ تكفل صحي”.

وجدّد الوزير الأوّل الدعوة إلى احترام جميع التعليمات والتدابير الصحية للوقاية والحماية، بهدف التغلّب على هذه الأزمة الصحية، لا سيما من خلال الحرص على التقيّد الصارم بالتدابير المانعة، وخاصة ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي ونظافة اليدين.

وشدّد الوزير الأوّل على وجوب الامتثال لجميع المحظورات، وعند الاقتضاء، القيود الصحية المتعلقة بالتجمّعات والاجتماعات التي تعدُّ جميعها عوامل لتفشي “الفيروس”، قبل أن يدعو الأحزاب والمنظمات والجمعيات إلى الالتزام الصارم بـ”البروتوكولات” الصحية خلال تنظيم اللقاءات والتجمّعات الـمُرخّص لها في إطار الحملة الاستفتائية.

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام اليومية الخاصة بالإصابات بوباء “كورونا” في الجزائر، قد عادت إلى الارتفاع التدريجي مجددا، وهو الأمر الذي بات ينذر بموجة ثانية من “الفيروس”، في ظل التراخي والاستهتار المسجّل في الشارع، بعد تخلي العديد من الجزائريين عن الالتزام بشروط الوقاية وقواعد التباعد.