الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة يلتقي رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا  

الوطني
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الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة يلتقي رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا  
بقلم فيصل زيان بوزيان

قام صبيحة اليوم، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة بزيارة عمل للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا.

وعقد  الوزير اجتماعا مع رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا قاسي أيت يعلى، أين تم الإتفاق على العديد من التدابير والقرارات في إطار المجلس المشترك بين الوزارات.

وجاء في تغريدة الغرفة على حسابها الرسمي على تويتر ، أنّ القرارات التي تم الإتفاق على اتخاذها هي تأسيس صندوق استثمار، و تطوير الإطار القانوني لتحديد وتسمية الشركات الناشئة والحاضنات وتأسيس المجلس الأعلى للإبتكار.


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