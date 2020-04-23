 الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية يرسل شحنة من المعدات الطبية الوقائية إلى غرداية

أرسل الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، ال سيد الشيخ حمزة، شحنة من المعقمات والمطهرات والألبسة الوقائية إلى غرداية.

ويأتي ذلك، في خطوة تضامنية مع سكان الولاية، في إطار التكافل بين الجزائريين لمواجهة وباء كورونا.

وأمر والي الولاية، بتحويل الشحنة المستلمة رفقة شحنة أخرى من المعدات الطبية التي تبرع بها الفلاحون باسم الغرفة الفلاحية والتجار، إلى مستشفيات الولاية التي تعتبر الخط الأول في مواجهة الوباء.

وتتمثل هذه المعدات الطبية، في أجهزة قياس حراري وأجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة التخطيط لضربات القلب وأسرة وأجهزة أخرى.