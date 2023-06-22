الوزير حماد يُكرم الصاعد الجديد للمحترف الأول نجم بن عكنون

أشرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، على تكريم نادي نجم بن عكنون، بمقر الفريق نظير صعوده للمحترف الأول.

وعرف حفل التكريم حضور عدة شخصيات رسمية ورياضية، أبرزهم الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدائرة بوزريعة، بالإضافة مسؤولي الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أبرزهم الرئيس جهيد زفيزف، ورئيس نادي نجم بن عكنون.

وصرح وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، على هامش هذا التكريم:”من دواعي سروري المشاركة في تكريم النجم الرياضي لبن عكنون نظير صعوده للمحترف الأول عن مجموعة وسط غرب، رفقة الصاعد الثاني إتحاد واد سوف عن مجموعة وسط شرق”.

وأضاف الوزير حماد:” وعرفانا للمشوار الرياضي المتميز طيلة الموسم، أراد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر هذا التكريم تكريس عادة حميدة لغرس روح العطاء من خلال دعم الفرق الرياضية بمبلغ مالي معتبر وكذا حافلة نقل للمساهمة في بناء مشروع رياضي طموح”.

وختم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد حديثه:” وأمام هذا التألق الكبير، لا يسعنى سوى التقدم إليكم بعبارات الإشادة، وأتمنى لكم النجاح في الإستحقاقات القادمة”.