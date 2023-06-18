حماد يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الألمانية

التقى وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، برئيس اللجنة الأولمبية الألمانية، توماس وايكرت.

وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبر حسابها على “فيسبوك” بأن اللقاء بين حماد وتوماس إيكرت. جرى في إطار تعزيز التعاون الرياضي والعمل المشترك مع اللجان الأولمبية الوطنية.

وللإشارة فإن اللقاء جرى أمس السبت، على هامش حضور الوزير حماد، حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الخاصة “برلين 2023” ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.