الوزير الأول: سنستورد 15 ألف مكثف أوكسجين وسيصل 2250 مكثف بداية أوت

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء اليوم الخميس ان الجزائر سستقوم بإستيراد 15 ألف مكثف اوكسجين كإجراء إستعجالي هذا وستصل 2250 مكثف أوكسيجين ما بين 3 و 5 أوت القادم.

وأوضح الوزير الاول انه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية سيتم إقتناء 10 وحدات لإنتاج الإوكسجين وأيضا سيتم إستيراد 1600 لتر من الاوكسجين

كما صرح الوزير الأول انه تم إتخاذ جملة من الإجراءات الإستعجالية لتوفير مادة الأوكسجين منها تنصيب خلية أزمة على مستوى الوزارة الأولى لتتبع الوضعية الوبائية.

كما صرح الوزبر الأول انه ستم إستيراد 160 الف لتر من الأوكسجين من اجل مواجهة جائحة كورونا وكذا لرفع الضغط الذي تعرفه مستشفيات الوطن من هذه المادة الحيوية. وأضاف الوزير الأول ان الجزائر إقتنت لحد الان 9 ملايـيـن جرعة لقـاح ضد كورونا

ومن جهة اخرى شدد الوزير الاول على ضرورة تجنب التهويل والإنسياق وراء الأخبار الكاذبة بنشر اخبار عن المرضى والجائحة