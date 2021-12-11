الوزير الأول يهنئ المنتخب الوطني بعد التأهل على حساب المغرب

هـنأ الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المنتخب الوطني بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي.

وجاءت هذه التهنئة عبر حسابه على فايسبوك حيث قال: “ كنتم على قلب رجل واحد، بعزيمة و إصرار صنعتم التأهل، فمبروك لمنتخبنا الوطني بلوغه المربع الذهبي في كأس العرب. بهذه الصورة أحييتم ذاكرتنا، ونحن نحتفي بالذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. ألف مبروك إنشاء الله النهائي والكأس”.

هذا وحقق المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.

وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة. كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3 وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.