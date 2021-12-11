الوزير الأول يهنئ المنتخب الوطني بعد التأهل على حساب المغرب
هـنأ الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المنتخب الوطني بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي.
هذا وحقق المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.
وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.
كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3
وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.
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هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني بعد تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كاس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-1.
ونشر رئيس الجمهورية تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها: “مليون ونصف مليون مبروك يا أبطال”.
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هنأ رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الخضر بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي من كأس العرب. ونشر لعمامرة عبر حسابه على التويتر تهنئة للمنتخب الوطني
وكتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية “ألف مبروك للفريق الوطني على فوزه الجميل وتأهله المستحق الليلة.”
وأضاف لعمامرة بفخره بالخضر امام المغرب قائلا: “جد فخور بشبابنا، أدائهم المتميز وروحهم الرياضية العالية. مزيدا من التوفيق لبقية المشوار إن شاء الله!”
بلايلي: “نهدي هذا الفوز للشعب الجزائري وهدفنا التتويج بالكأس”
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