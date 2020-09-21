الوظيفة العمومية توافق على تكييف عقود الأعوان المتعاقدين في قطاع الصحة

وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية على منح رخصة استثنائية لتكييف عقود الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم مابين سنتي 2018-2019 العاملين في قطاع الصحة في مجال الصيانة والخدمات.

وحسب مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية للأمين العام لوزير الصحة تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منها، فإنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب الأزمة الصحية وتفادي إجراء المسابقات، فقد تم الموافقة على تكييف عقود العمال المتواجدين قيد الخدمة.

وتخص عملية تكييف عقود التشغيل حسب ذات الوثيقة العمال الذين تم توظيفهم خلال سنتي 2018-2019، حيث سيتم تكييف عقودهم إلى عقود غير محددة المدة.

وسيشمل هذا القرار كل الأعوان العاملين بالمصالح غير المركزية لوزارة الصحة والمؤسسة العمومية الصحية ومؤسسات تكون شبه الطبي.