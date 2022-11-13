الوظيف العمومي يؤجل عملية المصادقة على المخططات المالية

قررت المديرية العامة للوظيف العمومي، تأجيل المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2022، إلى 1 ديسمبر القادم. بعدما كانت مقررة يوم 31 أكتوبر الماضي.

وحسب الوظيف العمومي، فإنه بالنظر إلى تقييم الحصيلة الشهرية المتعلقة بمتابعة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على هذه المخططات. فقد تبين أنه ثمة تأخر في إنهاء هذه العملية. ويضيف الوظيف العمومي، أن الأمر يهدف إلى ضمان إستكمال هذه العملية. فقد تقرر تمديد آجال إيداع الدراسة والمصادقة على مشاريع المخططات إلى غاية 1 ديسمبر 2022 كآخر أجل.

وأكدت الوظيفة العمومية، من خلال إرساليتها، أن بعض المؤسسات والإدارات العمومية قد تأخرت في المصادقة على مشاريع القوانين وقصد ضمان السير الحسن للعملية تقرر تمديد الآجال.

كما كانت الوظيفة العمومية قد قامت بتأجيل عملية التوظيف الخارجي. كما أمرت بتخصيص المناصب المالية الشاغرة للمستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني (DAIP والإدماج الإجتماعيPID” “لحاملي الشهادات .

وحسب المراسلة التي كانت “النهار” قد نشرتها من قبل، فإن المناصب المالية المتوفرة في كل قطاع تخصص لهذه الفئة باعتبارها أولوية ولا يمكن إجراء عمليات توظيف خارجين. في ظل توفر التخصصات المطلوبة ضمن المستفيدين من جهازي الإدماج الاجتماعي. أو المهني إذ تبقى العمليات مؤجلة إلى غاية تسوية الوضعية النهائية .

ويأتي هذا تطبيقا لقرارات الحكومة المتعلقة بإدماج العمال. الذين يعملون في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) والإدماج الاجتماعي “PID”.

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