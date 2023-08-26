الوفاق يضمن 3 وديات بتونس وعمراني يبحث عن منافس رابع

ضبطت إدارة وفاق سطيف، برنامج لقاءات الفريق الودية، التي سيلعبها خلال تواجده بعين الدراهم التونسية، أين يجري تحضيراته الصيفية في مرحلتها الثانية.

وكشف المدرب عمراني، بأن الوفاق سيدشن غدا الأحد لقاءاته الودية، بمواجهة رائد القبة، على أن يلعب يوم الأربعاء الـ 30 أوت الجاري، ودية أخرى أمام أولمبيك أقبو، فيما ستكون الثالثة أمام نادي الجمعية الرياضية بأريانة المنتمي إلى الدرجة الثانية التونسية يوم الـ 5 سبتمبر الداخل.

وفي المقابل، أكد عمراني، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للوفاق على “فيسبوك” اليوم السبت، بأن الفريق في اتصالات مع عدد من الأندية من أجل برمجة لقاء ودي رابع، قد يكون أمام باجة أو جندوبة التونسيان.

كما أوضح في الأخير، بأن الوفاق تواصل مع كل من شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، المتواجدان أيضا بعين الدراهم، من أجل برمجة مباراة ودية، إلا أن الأمور لم تسر جيدا، على اعتبار أن الفريقان ضبطا برنامج ودياتهم مسبقا.