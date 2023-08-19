وفاق سطيف يحضّر لتقديم لاعبيه على الطريقة الأوروبية

تستعد إدارة وفاق سطيف، لتقديم تعدادها الخاص بالموسم الكروي الجديد 2023-2024، بطريقة فريدة من نوعها لم يسبق لأي ناد جزائري القيام بها، وهو ما أكده الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” مراد عجال.

وقال مراد عجال، اليوم السبت، في كلمة افتتاح حفل تقديم اللاعبين، الذي أقيم بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالعاصمة: “خلال الأيام القادمة، سننظم حفلا جماهيريا كبيرا بملعب 8 ماي لتقديم اللاعبين”.

وأبرز الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” المالك لأسهم وفاق سطيف، بأن حفل تقديم اللاعبين للجماهير، سيكون مباشرة بعد عودة التشكيلة من تربصها الذي سيقام خارج الوطن.

كما أوضح ذات المتحدث، بأن “سونلغاز” عازمة على تأسيس فريق محترف وقوي، وكلها حرص على دعم الوفاق والاستثمار في التكوين، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مركز التكوين الخاص بالنادي ستنطلق به الأشغال قبل نهاية سنة 2023.