الوفد الروسي يكشف عن نتائج وتفاصيل مفاوضات اسطنبول

أعلن كبير المفاوضين في الوفد الروسي مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، أن موسكو خطت خطوتين باتجاه التقارب مع أوكرانيا.

أين أشار إلى أنهما تخصان الشقين السياسي والعسكري، حسب ما اورده موقع “روسيا اليوم”.

وجاءت هذه التصريحات عقب ختام جولة اليوم من المفاوضات التي عقدت في اسطنبول.

وبخصوص الشق السياسي أكد ميدينسكي إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين بكل تفاصيله.

ولكن بالتزامن مع توقيع وزيري خارجية البلدين عليه بالأحرف الأولى.

اما في الشق العسكري فتحدث عنه العضو الآخر في الوفد الروسي، ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي.

والذي أعلن عن قرار وزارته خفض النشاط العسكري بشكل جذري على محوري كييف وتشيرنيغوف (شمال أوكرانيا) بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود.

إنطلقت جولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، في مسعى لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.

وحسب ما جاء في التلفزيون الأوكراني، فإن المحادثات بدأت من دون أن يتصافح أعضاء الوفدين، حيث كان هناك ترحيب بارد.

وسيبحث الوفدين، البنود الأساسية لعملية التفاوض، حيث تعمل الوفود بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني إنه مناقشة الضمانات الأمنية وترتيب وقف لإطلاق النار جارية الآن، في المفاوضات الحالية بين أوكرانيا وروسيا في تركيا..

وأضاف المستشار ميخائيلو بودولياك عبر التلفزيون الأوكراني: “تجري الآن مشاورات مكثفة حول بعض القضايا المهمة. أهمها اتفاق على ضمانات دولية لأمن أوكرانيا. لأننا بهذا الاتفاق سنتمكن من إنهاء الحرب كما تحتاج أوكرانيا”.

وتابع: “القضية الثانية هي وقف إطلاق النار لحل كل المشكلات الإنسانية المتفاقمة”.

وأوضح أن مشكلة أخرى تتمثل في تصعيد الحرب، التي تتضمن ما قال إنه انتهاك لقواعد الحرب، من دون أن يعطي تفاصيل.

وتستضيف إسطنبول جولة جديدة من المحادثات المتعثرة بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاوضين، ودعاهم إلى وضع حد لهذه المأساة في إشارة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فيفري.

واستضافت تركيا في 10 مارس في أنطاليا اللقاء الأول بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني منذ بدء الهجوم الروسي. لكن لم ينتج عنه اتفاق وقف إطلاق النار أو أي اختراق آخر.

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