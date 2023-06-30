الوفد الفلسطيني يشيد بحفاوة الاستقبال بمدينة قسنطينة

أشاد الوفد الفلسنطيني لكرة القدم بحفاوة الاستقبال، الذي وجده بمدينة قسنطينة، التي حل بها أمس الخميس، تحسبا للمشاركة في الألعاب العربية الجزائر 2023، ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الداخل.

وتم وضع الترتيبات اللازمة على مستوى كل المطارات التي ستحل بها الوفود المشاركة، لاستقبال مميّز لضيوف الجزائر، من بينها مطار محمد بوضياف بقسنطينة.

كما وضعت الملصقات وشعار الألعاب الذي يدخل ضمن استراتيجية الترويج للألعاب انطلاقا من النقطة الأولى التي ستعرف استقبال الوفود المشاركة، حسبما جاء في الصفحة الرسمية للجنة تنظيم ألعاب الجزائر.

وخلال استقبال المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، أكد ممثل السفارة الفلسطينية بقسنطينة، تميم عاصم، قائلا: ” أقدم الشكر للشعب الجزائري والدولة الجزائرية والرئيس الجزائري على استضافة المنتخب الفلسطيني”.

مضيفا: “التنظيم رائع جدا، وهذا ليس غريبا على مدينة قسنطينة المضيافة، والمدينة العريقة، التي اشتهرت بكرم سكانها وأصالة مدينتها”.