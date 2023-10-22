الوقود سينفذ ومشافي غزة قد تشهد كارثة صحية غير مسبوقة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الكمية المتبقية من الوقود قد لا تكفي إلا لثلاثة أيام في مشافينا.

وأضاف في تصريح له للجزيرة، أنه إذا نفدت كميات الوقود فإن كل مشافي غزة ستشهد كارثة صحية غير مسبوقة.

وتابع :”آلاف المرضى قد يواجهون الموت والخدمات الصحية ستتوقف إذا نفد الوقود.”

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة كل الجهات المعنية إدخال المساعدات الصحية الأكثر احتياجا.

وللإشارة، يستمر القصف الصهيوني لليوم 16 على التوالي من حربه على غزة باستهداف المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.