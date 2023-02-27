الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار: رصد 375 مليار دج لخلق 29051 منصب شغل 

كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أن إجمالي الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة وصل إلى غاية نصف من شهر فيفري من السنة الحالية الى 1106 مشروع.

وحسب حصيلة للوكالة تحوز “النهار” على نسخة منها، فقد تم إحصاء 596 مشروع يخص قطاع الصناعة ،و154 مشروع في مجال البناء. و143 في النقل. أما الخدمات فقد تم تسجيل 76 مشروع، لتأتي الفلاحة المرتبة الخامسة من حيث إستثمار الوطني بـ 68مشروع. قطاع السياحة هو الآخر شهد إستثمار بـ 37مشروع. بالإضافة كذلك إلى الصحة بـ 32 مشروع.

كما قدرت الإستثمارات بالوكالة بمبلغ إجمالي بلغ 375مليار دج ،نتج عنها خلق 29051 منصب شغل. أما عن المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. حيث تم تسجيل وإلى النصف من الشهر الحالي 35مشروع منها 9 مشاريع كبرى محلية. وكذا 11 مشروع إستثماري اجنبي مباشرة.

أما إستثمارات الشراكة بين الجزائر ودول أجنبية فقد وصل إلى 15 مشروع مع كل من امريكا ،تركيا. حيث بلغت الإستثمارات الإماراتية في الجزائر حسب طبيعة رؤس الأموال منها. إستثمار مباشر بـ 3مشاريع وبشراكة الإماراتية مع الجزائر إلى 14مشروعا. ومشروعين متعدد الجنسيات. كما بلغت قيمة إستثمار الاماراتي بالارقام 275 مليار دج نتج عنه خلق 11251منصب شغل. ليبلغ إجمالي المشاريع القطاعات إلى 19 مشروعا منها 11 في مجال الصناعة و2 في السياحة و6مشاريع في الخدمات