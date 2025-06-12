الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تمنح عقود الامتياز لـ 5 شركات بولاية ورقلة

كشفت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أن الشباك الوحيد اللامركزي لورقلة منح عقود امتياز لعدد من المشاريع الاستثمارية للحصول على أوعية عقارية.

وقد أشرف على هذه العملية والي ورقلة. عبد الغني فيلالي، وذلك بحضور أعضاء من الجهاز التنفيذي للولاية والمنتخبين المحليين.

ومن المنتظر أن تحدث هذه المشاريع، وأخرى قيد الدراسة. حيوية كبيرة في هذه الولاية الجنوبية بالنظر للإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المهمة التي تحوزها.

وتم منح عقود الامتياز للشركت التالية:

-شركة اش بي فروا لانجاز مشروع استثماري يتمثل في استيداع التبريد؛

-شركة وال سارفيس لانجاز مشروع التحويل الأولي لمادة البلاستيك

-شركة بيق كاترينغ صحراء بي سي اس لانجاز مشروع تحويل المنتوجات الغذائية؛

-شركة تيزي اش لانجاز مشروع الانجاز الصناعي للملابس والبياضة

-شركة محجرة كودري لانجاز مشروع استيداع التبريد.