الوكالة الوطنية للدم: التبرعات إزدادت بـ 11.3 بالمائة في السداسي الأول

كشفت الوكالة الوطنية للدم، أن عمليات جمع التبرعات بالدم عرفت تزايدا بنسبة 11.43 بالمائة. أي 325.102 تبرعا. خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وأكدت الوكالة، أنه ومنذ بداية جائحة كورونا (كوفيد-19)، وبالرغم من الإجراءات الصحية والصعوبات الأخرى. فقد واصل المتبرعون بالدم تبرعهم لصالح المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم”. كما سمحت عملية حشد المتبرعين والتنسيق الوطني مع مصالح نقل الدم بضمان التزويد بالدم وبالمواد المتعلقة به.

أما بخصوص الاحتفال باليوم الوطني السادس عشر للمتبرعين بالدم، المصادف لهذا الاثنين 25 أكتوبر، تحت شعار “التبرع بالدم، أخوة وتضامن”، فقد أوضح البيان أن الوكالة الوطنية للدم ستشيد إشادة حارة بآلاف المتبرعين المتطوعين. كما أنها ستستغل هذه السانحة لتوجيه نداء “لأجل التضامن من خلال تحسيس المواطنين والمواطنات بأهمية هذا الفعل النبيل الذي يسمح بإنقاذ الأرواح.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تنظيم عديد التظاهرات والأعمال التحسيسية والحفلات التشريفية لفائدة المتبرعين بالدم عبر جميع ولايات الوطن. بإشراك الحركة الجمعوية، وبشكل خاص اللجان المحلية للفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم. مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للدم قد أعدت برنامجا وطنيا كبيرا لجمع الدم، بالتنسيق مع عديد الشركاء. لاسيما المديرية العامة للأمن الوطني وسونلغاز وصيدال وغيرهم.

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