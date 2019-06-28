الوكالة الوطنية للسدود: “احرصوا على سلامة أبنائكم فالسدود والأودية ليست للسباحة”

نبهت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى الأولياء وكافة الجزائريين، إلى أن السباحة في السدود والوديان ممنوعة وخطيرة.

وجاء تنبيه وتحذير الوكالة عقب فاجعة هلاك ثلاث أشخاص اليوم، من ولاية سطيف بسد إيراڤن بجيجل، بينهم طفل بمقتبل العمر.

وقالت الوكالة إن السباحة في المجمعات المائية، السدود وفي الأودية خطيرة، لكون هذه الأماكن غير صالحة للسباحة.

واعتبرت الوكالة في منشور لها على الفايسبوك، في تعزية لأهالي الضحايا، بأن هذه الحصيلة مرشحة للإرتفاع مع تزايد درجات الحرارة.

حيث دعت الأولياء إلى ضرورة الحرص على سلامة أبنائهم، وأن لا يسمحوا لهم بالسباحة في هذه الأماكن الخطيرة.