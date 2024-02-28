الولايات المتحدة: ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بميشيغان

قبل أسبوع من “الثلاثاء الكبير”، وهو مرحلة رئيسية من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. فاز المستأجر السابق للبيت الأبيض، دونالد ترامب. بسهولة على منافسته نيكي هالي في التصويت الذي نظم في ولاية ميشيغان يوم أمس الثلاثاء.

ووفقاً للتقديرات الأولية، التي تناقلتها وسائل الإعلام الأميركية. فإن دونالد ترامب يأتي في المركز الأول بنسبة تزيد على 60% من الأصوات.

وكان الرئيس السابق للولايات المتحدة قد فاز بالفعل في التصويت الذي أجري يوم السبت في ولاية كارولينا الجنوبية. وهي الولاية التي كانت نيكي هيلي حاكمة لها لمدة ست سنوات.

لكن السفيرة السابقة ترفض الاستسلام، قائلة إنها لا تعتقد أن دونالد ترامب قادر على هزيمة جو بايدن في نوفمبر.

وتنبأت وسائل الإعلام الأمريكية بفوز دونالد ترامب بعد ثوانٍ قليلة من إغلاق آخر مراكز الاقتراع.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية، التي يعرض بعضها لخطر السجن. فإن السبعيني العاصف هو مرشح اليمين المفضل للغاية، وفقا لجميع استطلاعات الرأي.

وعلى الجانب الديمقراطي، فاز ساكن البيت الأبيض بسهولة في الانتخابات التمهيدية. التي نظمها حزبه في هذه الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد.