الولايات المتحدة ترحب بالتنسيق القائم بين الجزائر وتونس ومصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بالتنسيق القائم بين الجزائر وتونس ومصر لتعزيز التهدئة واستعادة الاستقرار في ليبيا.

وفي منشور لها منشور لها على منصة “إكس” أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أنه على الأطراف الليبية الالتزام بمنع العنف وحماية المدنيين والعودة إلى الحوار في سبيل بناء مستقبل مستقر ومزدهر.

مصر وتونس والجزائر يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا

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