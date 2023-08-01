الولايات المتحدة تشدد قواعد التأشيرات

أعلنت سلطات الولايات المتحدة أن البلاد قررت فرض قواعد سفر أكثر صرامة على جميع حاملي جوازات السفر الهنغارية.

وفقًا للسفارة الأمريكية، تم اتخاذ قرار تشديد قواعد السفر بسبب مخاوف من حصول البعض على جواز السفر المجري. عن طريق الاحتيال.

كما توضح ABC News، يشتبه في أنه لم يتم التحقق بشكل كافٍ من هويات حوالي مليون أجنبي. ممن حصلوا على جواز سفر مجري على مدار تسع سنوات.

لهذا السبب، سيخضع جميع المجريين الآن لقيود سفر أكثر صرامة عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.

تماشيًا مع القيود المفروضة حديثًا ، سيتعين على حاملي جوازات السفر المجرية التقدم. للحصول على النظام الإلكتروني لتصريح السفر كل عام بدلاً من كل عامين. ولن يُسمح لهم بدخول أراضي الولايات المتحدة إلا مرة واحدة خلال عام واحد.

قبل فرض هذا التقييد، كان يحق لحاملي جوازات السفر الهنغارية القيام بزيارات متعددة.

قال سفير الولايات المتحدة في المجر ، ديفيد برسمان ، “إنه قرار مؤسف ردًا على تقاعس حكومة المجر. عن الاستجابة للمخاوف الأمنية الخطيرة التي نشارك فيها على مدى سنوات عديدة وإدارات متعددة”.

بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤول بالحكومة الأمريكية إنهم يعملون مع الحكومة المجرية لحل المخاوف الأمنية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المسؤول أن مئات الآلاف من جوازات السفر أصدرتها الحكومة المجرية دون متطلبات صارمة للتحقق من الهوية.

وأكد نفس الشيء أن بعضها صدر أيضًا لمجرمين يشكلون تهديدات على سلامتهم ولا علاقة لهم بالبلد.

وفقًا لـ ABC News ، بدأت المجر في تقديم إجراءات تجنيس مبسطة لأولئك الذين ادعوا أن لديهم أصول مجرية في عام 2011. على الرغم من أنهم لا يعيشون ولا ينوون العيش في البلاد.

بموجب القواعد المبسطة ، حصل ما لا يقل عن مليوني عرقية مجرية تعيش في المقام الأول في رومانيا وأوكرانيا. وصربيا على الجنسية المجرية، مما أدى إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.