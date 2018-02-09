الولايات المتحدة تضيق الخناق على المهاجرين

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل حصول الأجانب الذين يعيشون في الولايات المتحدة على إقامة دائمة أمرا أكثر صعوبة خاصة إذا كانوا يحصلون على منافع عامة معينة مثل المساعدات الغذائية.

وصاغت وزارة الأمن الداخلي القواعد التي اطلعت عليها رويترز ومن شأنها أن تسمح لمسؤولي الهجرة التدقيق في استفادة المهاجر المحتمل من منافع معينة يمولها دافعو الضرائب لتحديد احتمال تمثيله عبئا عاما.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمسؤولين الأميركيين بحث ما إذا كان المتقدم يدرج طفلا في برامج ما قبل المدرسة الحكومية أو حصل على دعم لفواتير المرافق أو أقساط تأمين صحي.