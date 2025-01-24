الولايات المتحدة تنشر الصور الأولى لعمليات طرد المهاجرين

بعد الإعلان عن اعتقال “مئات المهاجرين غير الشرعيين” في الولايات المتحدة. نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة. الصور الأولى لأشخاص يغادرون الأراضي الأمريكية.

وفي رسالة على X، نشرت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، الصور الأولى للمهاجرين وهم يغادرون الأراضي الأمريكية.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات: “الرئيس ترامب يرسل رسالة قوية وواضحة إلى العالم. “إذا دخلتم الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، فسوف تواجهون عواقب وخيمة”.

وتأتي هذه الحيلة الدعائية بعد ساعات فقط من إعلان المكتب الصحفي للبيت الأبيض. عن اعتقال “المئات من المهاجرين المجرمين غير الشرعيين” في الولايات المتحدة.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). وهي الوكالة الحكومية التي تتحكم في الحدود الأمريكية - أنه تم القبض على 538 شخصًا.

“أكبر عملية ترحيل في التاريخ”

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض هذا الإجراء بأنه “أكبر عملية ترحيل في التاريخ”. وأضافت في برنامج “إكس”: “الوعود التي تم قطعها، والوعود التي تم الوفاء بها”.

وفي الأيام الأخيرة، اتخذت إدارة ترامب الجديدة عدة خطوات لتسهيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وفي خطاب تنصيبه يوم الاثنين، تعهد الرئيس الأمريكي الجديد أيضا “بإعادة ملايين وملايين الأجانب المجرمين إلى حيث أتوا”. وهذا هو الوعد الذي قطعه بالفعل خلال حملته الانتخابية. عندما صرح بأنه إذا انتخب فسوف ينفذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب السلطات الأمريكية، يعيش نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. وكثير منهم هربوا من العنف أو الصعوبات الاقتصادية في بلدانهم.