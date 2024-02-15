الولايات المتحدة: قتيل وتسعة جرحى في إطلاق نار

اندلع إطلاق نار يوم الأربعاء في نهاية عرض فريق كانساس سيتي تشيفز (ميسوري). الفائز بلقب بطولة السوبر بول، حسبما أعلنت شرطة المدينة.

ولقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون في إطلاق النار، بحسب تقرير صادر عن رجال الإطفاء.

وقالت شرطة مدينة كانساس سيتي في وقت سابق على قناة X: “تم إطلاق أعيرة نارية حول محطة الاتحاد”. ودعت الجمهور إلى “مغادرة المنطقة”.

وقالت السلطات أيضًا إنه تم اعتقال مسلحين اثنين. وأصيب عدة أشخاص بالرصاص في إطلاق النار: “ما زلنا نحاول تحديد عدد ضحايا الطلقات النارية”.

وقد احتفل عشرات الآلاف من الأشخاص بفريق “تشيفز” يوم الأربعاء. الذين ساروا في شوارع مدينة كانساس سيتي. للاحتفال بفوزهم يوم الأحد في مباراة السوبر بول، الحفل السنوي الكبير لكرة القدم الأمريكية.