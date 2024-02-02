الولايات المتحدة: مقتل عدة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بفلوريدا

تحطمت طائرة من طراز Beechcraft Bonanza V35 ذات محرك واحد، مساء الخميس، في متنزه كليرووتر غرب مدينة تامبا.

وبحسب ما ورد أبلغ الطيار عن عطل في المحرك قبل وقوع الحادث. دمرت أو تضررت أربعة منازل.

وقال سكوت إيلرز، رئيس الإطفاء بالمنطقة، في مؤتمر صحفي: “أستطيع أن أؤكد أن هناك العديد من الوفيات. سواء داخل الأجهزة أو داخل المنازل المتنقلة”.

وقال سكوت إيلرز إن الحادث وقع الساعة السابعة مساء. بعد وقت قصير من تلقي مطار قريب رسالة تنبيه بشأن وجود طائرة تواجه صعوبات. وتقول وكالة رويترز للأنباء إنه من غير المعروف بالضبط عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وهرع رجال الإطفاء بسرعة إلى حديقة المنازل المتنقلة الكبيرة في بايسايد ووترز وتمكنوا من إطفاء الحرائق الناجمة عن سقوط الطائرة.

وقال رئيس الإطفاء إن ثلاثة منازل على الأقل تأثرت بالنيران. بينما اصطدم منزل رابع بشكل مباشر بالطائرة. وتمكن سكان المنازل الأخرى من مغادرة منازلهم بسلام.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة الطيران الفيدرالية. وهي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم الطيران في الولايات المتحدة. أن الطائرة الصغيرة كانت من طراز Beechcraft Bonanza V35 ذات محرك واحد. وأبلغ الطيار عن عطل في المحرك قبل وقوع الحادث، بحسب المصدر نفسه.