الولايات المتحدة وفرنسا تدعوان مواطنيهما بمغادرة روسيا فورا

أوصت واشنطن الأمريكيين بمغادرة روسيا، فيما أوصت باريس الفرنسيين بمغادرة روسيا وبيلاروس برّا. نظرا لحظر المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية.

كما قالت السفارة الأمريكية في موسكو إن “عددا من شركات الطيران تلغي رحلاتها من وإلى روسيا”. في حين “أغلقت العديد من الدول مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية”.

وأضافت: “يجب على مواطني الولايات المتحدة التفكير في مغادرة روسيا على الفور عبر الخيارات التي لا تزال متاحة”. كما ذكّرت مواطنيها بأنها “لا تنصح بالسفر إلى روسيا”.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إنها “توصي الفرنسيين في روسيا بالمغادرة فورا”. كما طلبت منهم في بيلاروس مغادرة هذا البلد برا، نظرا لحظر المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية.

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وفي جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، فإنه سيتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أضافت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن ذلك سيتم لأول مرة بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقال مراسل “سبوتنيك الروسية ” في منظمة الأمم المتحدة الأحد، إن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة استثنائية طارئة بشأن الوضع في أوكرانيا. حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة في غضون 24 ساعة.

ومن جهتها، أبلغت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن.

كما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس وسط توقعات ببدء محادثات بين موسكو وكييف. وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.