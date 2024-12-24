“الويكلو” لخنشلة وإبقاء ملف أحداث ملعب “حملاوي” مفتوحا

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بالجولة الـ 14، والتي لُعبت يومي الـ 20 والـ 21 ديسمبر الجاري.

وتقرر معاقبة فريق اتحاد خنشلة، بمباراة واحدة من دون جمهور. وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم، بسبب تلقي الفريق ثالث انذار. نتيجة رمي مقذوفات على أرضية الملعب في مواجهة الضيف اتحاد بسكرة.

ولحساب ذات اللقاء تم تغريم ثلاثي بسكرة، نصر الدين خوالد ولخضاري عادل وبوزيان محمد أمين. بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم. مع توقيف اللاعب بورحلة سعيد، إلى غاية جلسة الاستماع المقررة هذا الخميس.

أما بخصوص المباراة التي صنعت الجدل، بين شباب قسنطينة والضيف نجم مقرة. فقد قررت الهيئة الانضباطية. إبقاء ملفها مفتوحا في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها لجنة التحكيم، بأمر من لجنة الطوارئ التابعة لـ “الفاف”.

بينما تم معاقبة شباب قسنطينة، بـ 6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية، مقابل غرامة بقيمة 4 ملايين لنجم مقرة، بسبب التسيير السيء للمباراة.

فيما عُوقب لاعب أولمبي الشلف، بوخنة موسى، بالايقاف لمباراتين، بعد تعرضه للطرد، في لقاء فريقه والمضيف مولودية الجزائر.

