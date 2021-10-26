اليابان: احتجاجات بطوكيو اعتراضا على زواج الأميرة ماكو

خرجت مظاهرات احتجاجية، في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد زفاف الأميرة اليابانية ماكو، من كي كومورو، وهو من عامة الشعب.

وخرجت المظاهرات اعتراضا على زواج الأميرة ماكو، الابنة الكبرى لأمير البلاد أكيشينو، من زميلها الطالب كاي كومورو.

وتسبب قرار الأميرة ماكو في غضب فئة من اليابانيين، الذين يلتزمون بالآراء المحافظة.

وعبر المحافظون عن رفضهم لهذا الزواج لسببين، الأول يتعلق بإحباط والد ماكو، وأسفه لقرارها رغم أنه لم يظهر ذلك.

ويعود السبب الثاني لفضيحة غريبة تتعلق بأسرة العريس. فبحسب الشائعات فإن والدته اقترضت مالا من رجل كان سيتزوجها ولم ترجع هذه الأموال. وهو ما ظهر في ملصقات حملها المتظاهرون خلال خروجهم في الشارع.

وتزوجت الأميرة اليابانية ماكو، اليوم الثلاثاء، من زميلها السابق في الجامعة، كي كومورو. بعد خطوبة دامت 8 سنوات لتخرج بذلك من العائلة الإمبراطورية.

وتمنع قوانين الخلافة الصارمة في اليابان النساء من اعتلاء العرش وتجبرهن على التخلي عن ألقابهن إذا تزوجن من عامة الشعب.