اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، تسجيلها أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، والذي إنتشر بكثرة في الصين وأودى بحياة المئات.

وأعلنت كل من واشنطن وطوكيو، السبت، تسجيل أول وفيات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصينية، اليوم الخميس، قد أعلنت عن إرتفاع عدد ضحايا وحالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة جديدة في يوم واحد بمقاطعة هوبي.

وحسب موقع “اورو نيوز”، أعلنت السلطات الصينية، أن عدد المتوفين بهذا الفيروس بلغ 1355 شخصا على الأقل، والمصابين نحو 60 ألفا.

وأكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، تسجيل 14840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين، والتي تشكل البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.