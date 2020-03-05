اليابان تكشف حقيقة تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

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اليابان تكشف حقيقة تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا
بقلم خالد دحماني

أكدت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو، اليوم الخميس، أنّ اليابان مازالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل وفقا المخطط.

وهذا بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن إحتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية: “الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولًا للرياضيين. الأجواء التي يمكن للرياضيين الشعور بالراحة والتركيز فيه يجب أن تكون على مُعدّة”.

وأشارت هاشيموتو إلى أنّ منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

كما شددت الوزيرة على أنّ القرار الأخير بشأن الأولمبياد سيكون بيد اللجنة الأولمبية الدولية.


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