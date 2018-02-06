اليابان تُقلّد أول رياضي مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية بـ”وسام الشمس المشرقة”

قُلد أول رياضي مثل الجزائر في الألعاب الأولمبية سنة 1964 بطوكيو في الجمباز، محمد لزهاري يمني، بوسام “الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية”.

وتم تكريم الرياضي الجزائري أمس بسفارة اليابان بالعاصمة وهذا باسم الحكومة اليابانية نظير مساهماته في أعماله تطوير الرياضة بالجزائر.

وشهد التكريم حضور أيضا رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية مصطفى بيراف والبطل الاولمبي السابق نور الدين مرسلي وشخصيات رياضية أخرى.

وأعرب يمني الذي بدى متأثرا بهذا التكريم عن امتنانه العميق بهذا الوسام، معبرا بهذه المناسبة عن ذكرياته وحبه لليابان، وكذا احترامه لهذا البلد.