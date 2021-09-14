اليابان : زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب مقاطعة أيباراكى

ضرب زلزال قوته 6.2 درجة بمقياس ريشتر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة أيباراكى اليابانية الواقعة على الساحل الشرقى المطل على المحيط الهادي.

وحسب وكالة الأرصاد اليابانية، وقع الزلزال على الساعة السابعة و 46 دقيقة صباحا، حيث يقع مركزه عند خط عرض 32.2 درجة شمالا وخط طول 138.2 درجة شرقا وعلى عمق 450 كيلومترا.

ولم يخلف هذا الزلزال، أي خسائر بشرية، حسب وسائل إعلام محلية. كما لم تصدر لغاية الساعة، أية تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد جارفة “تسونامى”.

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