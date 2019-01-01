اليابان : 9 جرحى بحادث دهس عمدي وسط طوكيو

وقع حادث دهس خطير بعد وقت قصير من منتصف الليل، في منطقة هاراجوكو السياحية القريبة من ضريح ميجي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت تقارير أن سيارة صدمت حشداً من الناس، الذين كانوا يحتفلون ببداية العام الجديد عمدا، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص من بينهم شخص في حالة خطيرة في هجوم يشتبه بأنه إرهابي.

وصرح شاهد عيان يبلغ من العمر 27 عاماً، وهو عامل في المنطقة “لا أستطيع أن أصدق ما حدث، هذا مكان أعرفه جيداً لذا فإن الأمر صادم للغاية “.

في حين قال متحدث باسم الشرطة، إنه جرى احتجاز شخص في العشرينات من العمر ورفض الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.