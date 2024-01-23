اليد الجزائرية إلى المونديال بعد تخطي الكونغو في ربع نهائي الـ”كان”

ضمن المنتخب الوطني لكرة اليد، رسميا تواجده في كأس العالم 2025 المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج، بعد بلوغه المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا.

ونجح الخضر لكرة اليد، في الإطاحة اليوم الثلاثاء. بمنتخب الكونغو، في ربع نهائي الطبعة الـ 26 لـ “الكان” الجارية وقائعها بمصر، ما بين الـ 17 والـ 27 جانفي الجاري.

وبالرغم من أن الشوط الأول انتهى بتأخر رفقاء الحارس خليفة غضبان، بنتيجة 15-14. إلا المحاربين عادوا بقوة في المرحلة الثانية، وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة “36-23”

وبعد ضمان التواجد في المونديال، فإن الخضر سيحولون تركيزهم على اللقب القاري. الذي سيضمن لهم رسميا التواجد في “أولمبياد” باريس 2024. بينما سيلعبون دورة تأهيلية شهر مارس القادم، في حال الاكتفاء بالوصافة في الـ”كان”.