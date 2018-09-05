اليمن.. ميليشيات الحوثي تعلن اسقاط مروحية اباتشي بالحديدة

أعلنت مليشيات الحوثي اليوم عن اسقاط مروحية اباتشي تابعة للتحالف العربي في اليمن.

وقالت جماعة “أنصار الله” الحوثية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة للتحالف العربي في منطقة دوار الحديدة.

وحذر رئيس اللجنة الثورية العليا لأنصار الله، محمد علي الحوثي، التحالف من التصعيد خلال الأيام القليلة القادمة.

من جهة اخرة اعلن التحالف العربي انه نتج عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه نجران.

تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة 23 شخصًا، جميع إصاباتهم إصابات طفيفة.