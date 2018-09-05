عاجل

اليمن.. ميليشيات الحوثي تعلن اسقاط مروحية اباتشي بالحديدة

أخبار العالم
  • -
  • 0
اليمن.. ميليشيات الحوثي تعلن اسقاط مروحية اباتشي بالحديدة
بقلم مصطفى.ق

أعلنت مليشيات الحوثي  اليوم عن اسقاط مروحية اباتشي تابعة للتحالف العربي في اليمن.

وقالت جماعة “أنصار الله” الحوثية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة للتحالف العربي في منطقة دوار الحديدة.

وحذر رئيس اللجنة الثورية العليا لأنصار الله، محمد علي الحوثي، التحالف من التصعيد خلال الأيام القليلة القادمة.

من جهة اخرة اعلن التحالف العربي انه  نتج عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه نجران.

تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة 23 شخصًا، جميع إصاباتهم إصابات طفيفة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital