اليورو يرتفع أمام الدولار بـ 12 بالمائة لأول مرة هذه السنة

ارتفع اليورو اليوم بشكل طفيف، بينما جرى تداول غالبية العملات الرئيسية داخل نطاقات محدودة في سوق اتسمت بمعاملات ضعيفة نسبيا.

وزاد اليورو 0.2 إلى 1.1805 دولار عام مقابل الجنيه الإسترليني عند 88.16 بنس.

وزاد اليورو أكثر من 12 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام وهو يتجه صوب أفضل أداء سنوي منذ عام 2004.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 112.535 ين، ليظل داخل نطاقه ذروة 113.750 ين.

ونزلت عملة بتكوين 0.3 بالمئة إلى 18875 دولارا على منصة بتستامب للتداول في لوكسمبورج .

وهو أدنى من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته يوم الأحد عند 19666 دولارا.

وصعد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7676 دولار أمريكي.

مقتربا من أعلى مستوى خلال ستة أسابيع.