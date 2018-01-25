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اليوفي يباشر مفاوضاته لضم مدافع الخضر

الرياضة
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اليوفي يباشر مفاوضاته لضم مدافع الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

دخل نادي جوفنتوس الإيطالي، في مرحلة المفاوضات الجادة، مع نادي هيلاس فيرونا، لضم الدولي الجزائري سليم فارس، خلال الميركاتو الجاري.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، شرع مسؤولي اليوفي، في مفاوضاتهم مع نظرائهم من هيلاس فيرونا، بخصوص فارس.

وأوضحت ذات الصحيفة، أن جوفنتوس، يريد التعاقد مع فارس، على أن يبقيه في ناديه على شكل إعارة لنهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة السيدة العجوز، استغلال علاقاتها الجدية مع نادي هيلاس فيرونا، بعدما أعارتها لاعبها مويس كين. لإتمام صفقة سليم فارس.

ويسعى اليوفي، لإنهاء صفقة صاحب الـ21 عاما في أقرب فرصة، لقطع الطريق أمام نابولي، وإنتر ميلان، المهتمان بخدمات فارس.

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