لايزال نادي جوفنتوس الإيطالي، مهتما بخدمات الدولي الجزائري غولام، رغم الإصابة التي تعرض لها والتي ستبعده عن الميادين لـ6 أشهر.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن مسؤولي اليوفي، أبقوا على إسم مدافع الخضر، فوزي غولام، ضمن أولويات الفريق.

حيث يتواجد غولام، ضمن قائمة المدافعين الذين يسعى اليوفي لتدعيم تشكيلته بهم، إلى جانب غريمالدو (بنفيكا) وفيرسالجيكو من أتليتيكو مدريد.

ولم تثن الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرا، من عزيمة مسؤولي جوفنتوس، لإقناعه بالإنضمام للفريق الصيف المقبل.

للذكر فإن فوزي غولام، لم يجدد بعد عقده مع فريقه نابولي، بالرغم من انتهاء مدة هذا العقد الصيف المقبل.