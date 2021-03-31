اليوم.. آخر أجل لإقتناء قسيمة السيارات

تنتهي اليوم الأربعاء، الآجال المحددة والقانونية لعملية بيع وشراء قسيمة السيارات لسنة 2021، الخاصة بأصحاب مختلف المركبات.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد دعت الأشخاص الذين لم يقوموا باقتناء قسيمتهم “للاقتراب من قابضات الضرائب أو مكاتب البريد”.

ويتم تحديد مبلغ القسيمة وفقا لعمر المركبة وصنفها “سيارة سياحية، حافلة، شاحنة”.

ويجدر التذكير بأن الإدارة الجبائية أبقت على الأسعار المطبقة سنة 2020 دون تغيير.

وتودع حصة 20 بالمائة من إرادات القسيمة لدى الخزينة العمومية فيما يتم إيداع 80 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية.