اليوم الـ69 للعدوان على قطاع غزة ..18.787 شهيدًا وأكثر من 50 ألف جريحا

أعلنت المتحدث بإسم وزارة الصحة اليوم ان الإحتلال الصهيوني إرتكب 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة.

وخلال المؤتمر الصحفي للمتحدث بإسم وزارة الصحة اكد أنه خلال الساعات الماضية وصل إلى المستشفيات 179 شهيدا و303 جريحا. بالإضافة إلى عدد كبير من من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 18.787 شهيدًا، وأكثر من 50 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

كما قام الصهاينة بتحويل مستشفى كمال عدوان الى ثكنة ومسرحا لعملياته العسكرية. كما هدد اخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية وهذا يشكل إعدام لهم.

ولم يسلم الاطفال المتواجدون تحت العناية من تهديد قوات الصهاينة حيث هدد 12 طفل في العناية نتيجة عدم توفر الحليب واجهزة دعم الحياة عنهم.