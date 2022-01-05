اليوم بداية من الـ 17:00 سا.. الخضر يواجهون وديا النجوم السوداء بطابع رسمي

يواجه المنتخب الوطني مساء اليوم منتخب غانا في إطار التحضيرات والإستعدادات لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وستلعب المباراة الودية بداية من الـ 17:00 سا بالتوقيت المحلي على أرضية ميدان المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة التي حتما سيكتسيها طابعا رسميا.

ويسعى الناخب الوطني جمال بلماضي للفوز للتأكيد على سلسلة “اللاهزيمة” وبلوغ اللقاء 34 دون هزيمة. بحكم أن اللقاء سيدخل ضمن التاريخ التي تحدّده “الفيفا”.

كما يملك مهندس التتويج بـ “كان” 2019. عدد من الخيارات بعد عودة كل اللاعبين الذي أصيبوا في وقت سابق أخرهم متوسط الميدان سفيان بن دبكة. ووصول الثلاثي ماندي. محرز. بن رحمة في التوقيت المنافس للتحضير.

ومن المنتظر. أن يعلن بلماضي عن القائمة النهائية ساعة قبل مواجه ة الكوتش رايفاتس الذي يعرف جيّدا الكرة الجزائرية.

يذكر، أن موقعة اليوم تعتبر خاصة بين بلماضي الذي حقّق إنجازات بالجملة عكس رايفاتس الذي تسلّم العارضة الفنية للكتيبة الوطنية لـ 3 أشهر فقط. ولم ينجح في تجربته لعدد من الأسباب. ما سيجعل مباراة اليوم عبارة عن رد الثأر.