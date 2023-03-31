اليونان تقر قانونا جديدا للهجرة

أقر البرلمان اليوناني قانونًا جديدًا يغير بعض اللوائح الخاصة بتصاريح الإقامة للمهاجرين من بلدان ثالثة. ويستفيد منها الأطفال المهاجرون الذين ولدوا ونشأوا في اليونان وكذلك أولئك الذين يرغبون في دخول البلاد لأغراض العمل.

يوم الأربعاء ، 29 مارس ، وافق البرلمان على قانون يمدد صلاحية تصاريح الإقامة للأطفال المهاجرين. الذين ولدوا وترعرعوا في البلاد ، كما يوضح مهاجرون المعلومات.

وتماشياً مع القواعد الجديدة ، يحق لهذه المجموعة من المهاجرين الحصول على تصاريح إقامة تظل سارية لمدة عشر سنوات. بدلاً من الخمس سنوات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يغير القانون الجديد الذي تم تمريره في اليونان أيضًا قواعد الدخول. للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في شغل وظائف في البلاد.

من أجل مساعدة البلاد في التعامل مع النقص الحالي في العمالة في العديد من القطاعات. قررت اليونان الآن السماح لفئات معينة من العمال الذين يعيشون حاليًا في البلاد بتغيير موقع إقامتهم.

تدابير فعالة للتعامل مع تحديات الهجرة

وتعليقًا على الأمر ، قال وزير الهجرة واللجوء في اليونان ، نوتيس ميتاراتشي ، إن التشريع يحتوي على تدابير فعالة. للتعامل مع تحديات الهجرة مع مراعاة احتياجات اقتصاد البلاد. جاء هذا التعليق من الوزير ميتاراشي بعد تمرير مشروع القانون.

وعلى الرغم من إقرار القانون الجديد الذي يغير اللوائح الخاصة بتصاريح الإقامة لمواطني الدول الثالثة رسميًا. فقد تم الكشف عن أن التشريع الجديد لن يبدأ تطبيقه هذا العام.

وقال الوزير ميتاراشي إن التشريع الجديد سيصبح ساري المفعول بالكامل في يناير 2024.

بينما تمكنت اليونان من إصدار قانون بشأن الجيل الثاني من المهاجرين المولودين في البلاد. اشتكت جماعات حقوق الإنسان من فشل السلطات في تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

وفقًا لـ Info Migrants ، يتضمن قانون الهجرة الجديد تغييرات للقصر غير المصحوبين بذويهم. ومع ذلك ، فهي مطلوبة لتلبية متطلبات معينة.

كما صرحت اليونان أن القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يصبحون بالغين أثناء تواجدهم في البلاد. سيحصلون على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات شريطة أن يكملوا ثلاث سنوات من المدرسة. قبل سن 23 عامًا وأن يتم قبولهم في التدريب المهني أو الجامعة لمواصلة دراستهم.

في السابق ، كان يُطلب من المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من بلد ثالث إكمال ست سنوات من الدراسة في نفس العمر. للحصول على تصريح إقامة.

ومع ذلك، على الرغم من تخفيف هذه القاعدة ، فقد اشتكت الجماعات الحقوقية بما في ذلك المجلس اليوناني للاجئين. قائلة إن المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم قد يكونون قادرين على تلبية معايير التعليم ويجدون أنفسهم في خطر.

وتظهر البيانات التي قدمتها وزارة الهجرة واللجوء اليونانية أن هناك حاليًا حوالي 750.000 مواطن من دول أخرى. يعيشون بشكل قانوني في اليونان.

علاوة على ذلك، تم الكشف عن أنه في عام 2022 وحده ، أصدرت اليونان أكثر من 150.000 تصريح إقامة.

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