اليونان تكشف شروط الحصول على تأشيرات عمل للأجانب

قررت اليونان زيادة عدد الموظفين في بعثاتها الدبلوماسية بالخارج في محاولة. لتسريع إجراءات التأشيرة لأولئك الذين يرغبون في الوصول إلى البلاد لأغراض العمل.

وأعلنت وزارة الهجرة واللجوء في اليونان، عند إعلانها عن الخبر، أن البلاد قد وافقت بالفعل على تمويل بقيمة 9 ملايين يورو.

وكشف ذات المصدر عن إرسال 600 موظف إضافي إلى دول ثالثة مختلفة حيث يوجد لليونان بعثات دبلوماسية.

وتم اتخاذ قرار اليونان بزيادة عدد الموظفين من أجل تسهيل دخول جميع مواطني البلدان الثالثة إلى البلاد للعمل. أو لأغراض أخرى ذات صلة دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة حتى تتم معالجة طلب التأشيرة.

“من خلال هذا الإجراء ، من المتوقع تسريع إجراءات تأشيرة الدخول (تأشيرة شنغن). من أجل تسهيل إجراءات المهاجرين الشرعيين الذين يرغبون في دخول البلاد إما للعمل (كعمال موسميين ، في سياق الاتفاقيات الثنائية ، إلخ. ). أو لأغراض أخرى “، كما جاء في بيان الوزارة.

علاوة على ذلك ، لوحظ أنه من خلال تسريع إجراءات التأشيرة وتسهيلها. تتوقع اليونان أيضًا جذب المزيد من العمال إلى البلاد، لا سيما أولئك الذين يتمتعون بمهارات عالية.

شروط الحصول على التأشيرة

في الوقت الحالي، يتعين على جميع مواطني الدول الثالثة التقدم للحصول على تأشيرة. حتى يتمكنوا من دخول اليونان لأغراض العمل. علاوة على ذلك، يحتاجون أيضًا إلى تلبية العديد من المتطلبات الأخرى.

أولئك الذين يخططون للوصول إلى اليونان لأغراض العمل يحتاجون إلى التقدم للحصول على تأشيرة اليونان D. والمعروفة أيضًا باسم التأشيرة الوطنية.

ويسمح هذا النوع من التأشيرات لجميع حامليها بالدخول والإقامة في اليونان لأكثر من ثلاثة أشهر. كما يسمح لهم بالمشاركة في أنشطة مدفوعة الأجر، في هذه الحالة، العمل في البلاد.

ويحتاج مواطنو الدول الثالثة الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة اليونان D إلى تحديد موعد للحصول على تأشيرة. وحضور المقابلة، وتقديم عدة مستندات.

ويُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة اليونان D تقديم نموذج طلب التأشيرة اليونانية المكتمل. وجواز سفرهم الساري وصورتين بحجم جواز السفر ونسخًا من تأشيراتهم السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين أيضًا تقديم دليل على شراء التأمين الصحي للسفر. وإثبات حصولهم على مكان للإقامة في اليونان ، وإثبات الوسائل المالية، وإثبات التوظيف في اليونان ، من بين أمور أخرى.

بصرف النظر عن التقدم للحصول على تأشيرة عمل، يمكن أيضًا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. الذين يرغبون في العمل في اليونان التقدم بطلب للحصول على بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء.

البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي هي تصريح عمل يتم إصداره لمواطني الدول الثالثة. من ذوي المهارات العالية والذين يستوفون متطلبات أكاديمية معينة.