اليونان تنتخب إمرأة رئيسة للبلاد لأول مرة

إنتخب البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة للبلاد، لتصبح أول إمرأة تتقلد الرئاسة في اليونان.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فالرئيسة الجديدة لليونان، قاضية خبيرة في القانون الدستوري وقانون البيئة.

وصوت على إيكاتيريني، 261 نائبا من أصل 300 نائب، وفق ما أعلن رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس.

ولا تنتمي “ساكيلاروبولو”، والتي تبلغ من العمر 63 عام، لأي حزب سياسي، وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة وهي سيدة مطلقة ولديها إبن وحيد.

وجاء إنتخاب القاضية، أول رئيسة لليونان، كسرا للتقاليد في البلد الذي يعتبر ذكوريا إلى حد بعيد.