اليونيسكو تمنح جائزة غييرمو-كانو للصحفيين الفلسطينيين

قدمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، جائزة “غييرمو-كانو” لحرية الصحافة للعام الجاري، للصحفيين الفلسطينيين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تسلم نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، الجائزة من مساعد مدير عام “اليونسكو”، توفيق جلاصي، وأعضاء لجنة جائزة “اليونسكو”.

وتم ذلك، خلال مهرجان أقامته المنظمة في العاصمة التشيلية “سانتياغو”، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام.

وأكد ناصر أبو بكر، في كلمة له بالمناسبةـ أن منح “اليونسكو” جائزة حرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين، الذين غطوا عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة هو “حدث تاريخي وعظيم”.

لافتا إلى أن “شعور الفرح والفخر ممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية. وأيضا بالتصميم والإرادة على محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الذين قتلوا هذه الكوكبة”.

وأشار الصحفي إلى أن 7 أشهر مرت على العدوان وحرب الإبادة بكل تفاصيلها وفصولها المرعبة. والتي قتل فيها الاحتلال الصهيوني خيرة الصحفيين. ودمر أكثر من 80 مؤسسة إعلامية. وشرد الصحفيين في الخيام وساحات المستشفيات. وأصاب بجروح العشرات منهم، وقتل المئات من عائلاتهم، ودمر بيوتهم ويتم أطفالهم.

كما تطرق أبو بكر إلى “منع الصحفيين الأجانب حتى هذه اللحظة من دخول قطاع غزه للتغطية الإعلامية، وهو ما لم يحصل في العالم أجمع” إلا من قبل الاحتلال الصهيوني.

مؤكدا أنه رغم ذلك “ظل صحفيو غزه ينقلون ما يتعرض له القطاع من عدوان هو الأبشع في تاريخ الإنسانية جمعاء”.

واعتبر أن قرار “اليونسكو” منح جائزة حرية الصحافة للعام 2024، لكافة الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا العدوان على غزة “هو بحد ذاته رسالة قوية من المنظمة. مفادها أن العدالة للصحفيين سوف تتحقق وأن منظمات الأمم المتحدة بدأت تأخذ دورها في إنصافنا كصحفيين وعلى رأسها اليونسكو المنظمة المختصة في الأمم المتحدة. بحماية الصحفيين وحرية الإعلام”.