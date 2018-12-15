امتحان البكالوريا يوم 16 جوان ولمدة 5 أيام

وزارة التربية الوطنية تكشف عن رزنامة الامتحانات الرسمية

امتحان «البيام» يوم 9 جوان و«السانكيام» في 29 ماي

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نوري بن غبريت، عن الرزنامة الخاصة بامتحانات نهاية السنة، حيث تم تحديد تاريخ امتحان البكالوريا في 16 جوان، أما امتحان شهادة التعليم المتوسط، فإن تحديده يوم 9 جوان، فيما سيكون امتحان السنة الخامسة ابتدائي يوم 29 ماي.

وحسب جدول الامتحانات الذي نشرته الوزيرة على صفحتها الرسمية «فايسبوك»، فإن كل الامتحانات سيتم تنظيمها بعد شهر رمضان الكريم، ما عدا امتحان «السانكيام».

وحسب جدول سير الامتحانات، فإن امتحان التعليم الابتدائي «السانكيام» المبرمج في 29 ماي 2019، سيكون في الفترة الصباحية من 09.00 سا إلى 10.30 سا في مادة اللغة العربية، ومن 11.00 سا إلى 12.30 سا في مادة الرياضيات.

أما الفترة المسائية، سيخصص لامتحان مادة اللغة الفرنسية الفترة المسائية من الساعة 15 سا إلى 16.30 سا.

وبالنسبة لجدول سير امتحان شهادة التعليم المتوسط لنفس الدورة، الذي سيكون من 09 جوان إلى 11 جوان، سيخصص اليوم الأول في فترته الصباحية لامتحان مادتي اللغة العربية من 8.30 سا إلى 10.30 سا وعلوم فيزيائية وتكنولوجيا من 11 سا إلى 12.30 سا، بينما تخصص الفترة المسائية لمادتي التربية الإسلامية من 14.30 سا إلى 15.30 سا والتربية المدنية من 16 سا إلى 17 سا، مع فارق نصف ساعة بين الامتحانين.

وحسب نفس الجدول، يمتحن التلاميذ في اليوم الثاني في مادتي الرياضيات من 8.30 سا إلى 10.30 سا، واللغة الإنجليزية من 11 سا إلى 12.30 سا، ومادتي التاريخ والجغرافيا من 30 .14 سا إلى 16 سا.

وبالنسبة لليوم الثالث يمتحن التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية من 08.30 سا إلى 10.30 سا والعلوم الطبيعية والحياة من 11.00 سا إلى 12.30 سا، وتخصص الفترة المسائية لامتحان اللغة الأمازيغية من 14.30 سا إلى 16 سا.

أما بخصوص جدول سير اختبارات البكالوريا دورة 2019، والذي سيمتد من يوم الأحد 16 جوان إى يوم الخميس 20 جوان، فيمتحن المترشحون في ست شعب، ويتعلق الأمر بشعبة أداب وفلسفة وشعبة لغات أجنبية وشعبة علوم تجريبية وشعبة رياضيات وشعبة تقني رياضي وشعبة تسيير واقتصاد.

وستنطلق امتحانات الفترة الصباحية في على الساعة 8.30، في حين تبدأ امتحانات الفترة المسائية على الساعة الثالثة مساءً، في حين تنتهي بعضها على الساعة السادسة مساءً.