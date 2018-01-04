امرأة تدخل ابن جارتها لـ«الكوما» بعدما منحته عصيرا ممزوجا بـ«لاسيد»!

أوقفت، أول أمس، مصالح أمن ولاية سكيكدة، امرأة في العقد الخامس من عمرها على ذمة التحقيق من طرف عناصر الضبطية القضائية للفرقة الجنائية، على خلفية تورطها في محاولة قتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بواسطة وضع مادة «الأسيد» في علبة عصير.

وحسب المصادر العليمة التي أوردت الخبر «النهار»، فإن السيدة المشتبه فيها والتي تقطن ببلدية الزويت دائرة الحدائق بسكيكدة، قد قامت بشراء علبتين من مشروب عصير، قبل أن تقوم بمزج علبة واحدة بمادة الأسيد وقامت بمنحها للطفل الضحية، وهو ابن جارتها الذي كان يلعب أمام منزل أهله المحاذي لبيت السيدة المشتبه فيها، التي حاولت قتله في غفلة عن الجيران وأهل الضحية، قبل أن تتفقد الأم فلذة كبدها والذي وجدته مغشيا عليه بعد سقوطه أرضا، قبل أن يتدخل الجيران الذين أصيبوا بالدهشة والفزع الشديدين أمام صراخ أم الطفل وبكائها.

ويتم نقل الطفل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة، أين قدمت له الإسعافات الاستعجالية بعد أن تم وضعه تحت العناية الطبية المركزة بغرفة الإنعاش، نظرا لحالته الحرجة في انتظار تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بعد معرفة الأسباب والدوافع التي كانت وراء إقدام المرأة المشتبه فيها على تنفيذ فعلتها.