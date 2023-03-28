امرأة تقتل زوجها في فيديو مباشر على الفيسبوك

قتلت امرأة من ولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية زوجها في فيديو مباشر على الفيسبوك.

وشهد مستخدمو الإنترنت هذا السبت مشهدا مروعا على الهواء مباشرة وعلى الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. حيث قتلت امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا رفيقها برصاصة في الرأس. وتم القبض عليها من قبل شرطة مقاطعة لونديس، ميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية على الساعة 7:42 صباحًا.

في أعقاب مشادة بين الشابة والضحية أطلقت عليه الرصاص. حيث قالت الشرطة الأمريكية في بيان “تم تسجيل هذا الحادث على شريط فيديو على فيسبوك. ويبدو أن الشابة والضحية متورطان في جدال “.

عند وصوله على الفور، لم تستطع الشرطة إلا ملاحظة وفاة الشاب. كما عثروا على مسدس عيار 9 ملم يعتقد أنه سلاح الجريمة ، إلى جانب “أدلة مادية أخرى”.

واحتُجزت الشابة في مركز احتجاز مقاطعة لاوندز بانتظار مثولها أمام المحكمة. وقد أتاح التحقيق بالفعل تأكيد أسباب العنف التي كانت موجودة داخل منزل الزوجين. “كان هناك تاريخ من العنف الأسري بينهما”.