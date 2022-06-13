الرقم السري :

137035

فمن يخلصني من الوحدة ويكون رفيقي في الرخاء والشدة

من رحم الأمل، وبقلب يحمل الكثير من الخير، أردت أن أخطو أول خطوة وتكون من بعدها أجمل بداية. أدخلها من باب الفرح وأكمل رحلتي تحت سقف المودة والرحمة، ولأنني امرأة صاحبة عزيمة وقوة. أرفض أن أبقى بين الحفر أنتظر الشفقة، وكمحاولة طيبة مني اليوم أريد أن تكون لي الفرصة. وأناشد من خلالها رجلا بأتم معنى الكلمة، رجلا شهما صادقا يأتي البيوت من أبوابها. أنا امرأة من العاصمة، مضى من عمري 55 سنة، متقاعدة من سلك التعليم، عازبة لم يسبق لي الزواج. محترمة مقبولة الشكل، أبدو أصغر من سني، حلوة المعشر وطيبة القلب.

أتمنى أن يرزقني الله بزوج يقدر هذه الصفات أحصل معه الاستقرار والثبات، أفضل أن يكون من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتعدى 65 سنة، لا يهمني غن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن”

الرقم السري :

137036

من يكون لي غطاء وستر ويحميني على مر الدهر

لا يزال الحلم يراودني، والرغبة في أن أكون ربة بيت وزوجة وأما تشدني لأبحث عن زوجا صالحا يحتويني ويحبني. الكل يشهد بسيرتي وأخلاقي والحمد لله، سليلة أسرة طيبة، أسرة تعلمت فيها أن الرابطة الزوجية. هي أقدس رابطة وأجمل علاقة لابد أن نصونها ونحرص على استمرارها لنحقق من خلالها حياة وكنها جنة على وجه الأرض. لذا ولكل من يهمه أن أكون زوجة إلى جانبه أقول: “أنا شابة من ولاية باتنة. عازبة لم يسبق لي أي نوع من الارتباط، أبلغ من العمر 35 سنة، مقبولة الشكل جدا، ومتوسطة القامة. ماكثة بالبيت ومدبرة بارعة لشؤونه، أتمنى أن يهبني الله زوجا محترما يعاشرني بالمعروف، نرتبط في الحلال. ونحيا على مبدأ المودة والرحمة، أعد أن أصون شرفه، وأحفظ بيته، أفضله من شرق البلاد. سنه لا يتجاوز 50 سنة، لا يهمني إن كان أرملا أو مطلقا، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص”

الرقم السري :

137037

امرأة متميزة بحاجة للاحتواء والعيش في هناء

بكلمات جد راقية، وبنبرة تطبعا الثقة والإرادة للعيس في ود وسعادة، اتصلت بنا سيدة أقل ما يقال عنها متميزة. كما هي من ولاية شلف، سيدة جد محترمة، جميلة الخلق والأخلاق، تبلغ من العمر 47 سنة، ماكثة في البيت. بيضاء البشرة وطويلة القامة، متفهمة وتقدر الظروف.

تتمنى في القريب أن يكون لها نصيبا في الحلال إلى جانب رجل طيبا يحس بها ويهتمّ لأمرها. تفضله من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنه لا يتجاوز 55 سنة. وهي تقبل أن تكون أما لأبناء رجل مطلق أو أرمل تخدمهم وترعاهم وتسهر على راحتهم. التوفيق هو أكثر ما تتمناه هذه المرأة، فهل من أصيل يكون لها السند والمعين؟

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